Водитель фуры получил 3,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Водитель фуры Scania, который в конце октября 2018 года спровоцировал ДТП на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, в результате чего загорелся микроавтобус и погибли восемь пассажиров, приговорен судом к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года в колонии-поселении с запретом на управление транспортным средством на три года", - говорится в сообщении.

Осужденного зовут Ромульдас Ряпшас, его признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц").

ДТП произошло 27 октября 2018 года. Как было доказано на суде, на 36-м километре трассы Ряпшас, управляя фурой Scania с прицепом, выбрал неверную скорость движения и столкнулся с фурой Iveco, после чего та выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус Hyundai.