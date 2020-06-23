СМИ: мужчина намеренно протаранил ворота посольства Китая в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала в понедельник мужчину, намеренно въехавшего в ворота посольства Китая в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила газета Clarin.

Прибывшая на место полиция задержала водителя. При обыске в автомобиле не было обнаружено оружия или взрывчатых веществ.

По данным Clarin, задержанный страдает психическим расстройством. Как сообщили источники издания в МИД, ранее он пытался добиться встречи с сотрудниками посольства под предлогом наличия у него информации о коронавирусе.