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СМИ: мужчина намеренно протаранил ворота посольства Китая в Аргентине

По данным газеты Clarin, он страдает психическим расстройством

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала в понедельник мужчину, намеренно въехавшего в ворота посольства Китая в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила газета Clarin.

Прибывшая на место полиция задержала водителя. При обыске в автомобиле не было обнаружено оружия или взрывчатых веществ.

По данным Clarin, задержанный страдает психическим расстройством. Как сообщили источники издания в МИД, ранее он пытался добиться встречи с сотрудниками посольства под предлогом наличия у него информации о коронавирусе.

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