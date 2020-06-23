В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке сбыта более 1,5 кг наркотиков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который подозревается в попытке сбыта более 1,5 кг метилэфедрона. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инспекторы ДПС на автодороге М-4 "Дон" остановили иномарку для проверки документов. В ходе беседы 25-летний пассажир машины заметно нервничал. Полицейские в ходе досмотра обнаружили и изъяли у него три пакета с веществом светлого цвета.

"На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Кашира. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - метилэфедроном, общим весом более 1,5 кг", - сказала Петрова.

Как пояснил подозреваемый, наркотик он перевозил с целью дальнейшего сбыта через тайники в Котельниках.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила начальник пресс-службы подмосковной полиции.