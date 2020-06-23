Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и "Газели" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в 09:45 мск на автодороге Новочеркасск - Багаевская.

"Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем "Газель", по предварительным данным, при обгоне попутного транспорта выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту № 125 Донской - автовокзал Новочеркасска, под управлением водителя 1958 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в момент столкновения в автобусе находилось около 40 человек. В результате столкновения пострадали водитель "Газели", водитель автобуса и два пассажира. По факту ДТП проводится проверка.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" при обгоне попутного транспорта выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту № 125 Донской - автовокзал Новочеркасска, в салоне находилось около 40 человек. По факту ДТП проводится проверка, отметили в пресс-службе.