Источник: следствие не выявило факта нарушения авторских прав Nginx

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московская полиция не выявила факта нарушения авторских прав сооснователями компании Nginx. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело было прекращено еще 18 мая из-за отсутствия события преступления", - сказал собеседник агентства.

12 декабря 2019 года в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник агентства пояснял, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерных программ. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

24 апреля сообщалось, что менеджмент Rambler Group направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Nginx и расторгнул договор с юридической компанией Lynwood Investments CY Ltd. В соответствии с условиями расторжения, Lynwood Investments CY Ltd сохранил за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group.