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Норвегия выдала россиянина, обвиняемого в убийстве

По версии следствия, в сентябре 1999 года на территории Тульской области Дмитрий Вершинин убил знакомого

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в убийстве знакомого в Тульской области, экстрадирован из Норвегии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Норвегии экстрадировали в Россию гражданина РФ Дмитрия Вершинина, - сообщили в надзорном ведомстве. - В условиях продолжающейся пандемии и отсутствия авиасообщения между государствами передача Дмитрия Вершинина состоялась через сухопутную границу Норвегии с Россией в международном автомобильном пункте пропуска Борисоглебск - Стурскуг".

По версии следствия, в сентябре 1999 года на территории Ленинского района Тульской области Вершинин на почве личных неприязненных отношений убил знакомого. Он скрылся и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года обвиняемого задержали на территории Норвегии.

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