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В МЧС прокомментировали информацию об обрушении кровли в здании в Петербурге

По данным ведомства, инцидент произошел два дня назад, но под завалами людей не было

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС России обследовали здание в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в котором рухнула кровля, под завалами никто не обнаружен. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В трехэтажном (размер 15 на 20 м) неэксплуатируемом здании произошло обрушение кровли на площади 30 кв. м. Со слов заявителя, обрушение произошло два дня назад. Завалы обследованы, никто не обнаружен", - сказал представитель ведомства, добавив, что здание расположено в поселке Сергиево.

В администрации Красносельского района города также подтвердили, что здание не эксплуатировалось, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что во вторник поступило сообщение о том, что в Красносельском районе Петербурга в здании произошло обрушение, а под завалами могут находиться люди.

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