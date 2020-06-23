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Основатель проекта "Омбудсмен полиции" жалуется на отсутствие прогулок и питание в СИЗО

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович также отметила, что Владимир Воронцов за время следствия он похудел на 10 кг

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов пожаловался на отсутствие прогулок и нерегулярное питание в СИЗО-4, где он находится под арестом по делу о вымогательстве.

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Об этом журналистам сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Его содержат причем совершенно изолированно - не в общих корпусах СИЗО, а в медблоке, хоть он и не болеет. Кроме этого, его с 9 июня не выводят на прогулки! То есть он все время в четырех стенах сидит. Это серьезное нарушение", - рассказала она.

Литвинович добавила, что, по словам Воронцова, его иногда забывают кормить, из-за чего за время следствия он похудел на 10 кг.

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