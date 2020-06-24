Три человека погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей на трассе Оренбург - Акбулак, где в результате столкновения большегруза и легкового автомобиля погибли три человека. Об этом говорится в распространенном УМВД России по Оренбургской области сообщении.

"Сотрудники ГИБДД Оренбурга устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на 17-м км автодороги Оренбург - Акбулак. Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобиля Skoda и большегруза три человека от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.