{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области

Инцидент произошел на трассе Оренбург - Акбулак

ОРЕНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей на трассе Оренбург - Акбулак, где в результате столкновения большегруза и легкового автомобиля погибли три человека. Об этом говорится в распространенном УМВД России по Оренбургской области сообщении.

"Сотрудники ГИБДД Оренбурга устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на 17-м км автодороги Оренбург - Акбулак. Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобиля Skoda и большегруза три человека от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская область
СМИ: в Болгарии обрушился строящийся тоннель
По данным агентства БГНЕС, под завалами могут находиться четыре человека
Читать полностью