СМИ: на севере Колумбии произошло массовое отключение электроэнергии

БОГОТА, 25 июня. /ТАСС/. Несколько департаментов Колумбии, находящиеся на побережье Карибского моря, в среду остались без электроэнергии. Об этом сообщила колумбийская газета El Tiempo.

По ее данным, отключение электроэнергии зафиксировано на всей территории департаментов Атлантико, Боливар, Сесар и Магдалена, а также в нескольких районах департамента Гуахира. Кроме того, в городе Барранкилья, который является одним из крупнейших колумбийских портов на Карибском море, наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Восстановительные работы уже начались. Причины аварии выясняются.