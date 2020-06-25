В Якутии ребенок погиб при пожаре в частном доме

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Девятилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Абыйском районе Якутии, пострадал восьмилетний ребенок, спасены восемь человек. Об этом сообщается в четверг на сайте управления МЧС России по региону.

"25 июня, в 03:15 (21:15 мск 24 июня), в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Сыаганнах Абыйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел дом с пристройкой", - говорится в сообщении.

В результате пожара погиб ребенок 2011 года рождения. Спасены восемь человек, пострадал ребенок 2012 года рождения.

Дом поврежден огнем по всей площади - 80 кв. м. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось три единицы техники и 10 человек личного состава.