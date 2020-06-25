В Волгограде вынесли приговор мужчине, убившему воспитателя детского сада

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил гражданина Грузии за убийство воспитателя детского сада к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области в четверг.

"Приговором Краснооктябрьского районного суда города Волгограда Каримов И. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и п. "в" ч .2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 15 октября 2019 года между осужденным и его знакомой, работающей воспитателем детского сада, произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, после чего задушил. Также осужденный забрал рюкзак потерпевшей, где находился телефон ее дочери, паспорт и личные вещи (телефон мужчина забрал себе, а вещи выбросил).

"С осужденного в пользу дочери погибшей была взыскана компенсация морального и материального вреда в общей сумме 1 500 675 рублей. По ч. 2 ст. 325 УК РФ [в похищении документов] Каримов был оправдан за отсутствием состава преступления", - добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.