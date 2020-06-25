ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу, связанную с блокировкой Telegram в России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге коммуницировал первую жалобу, связанную с блокировкой Telegram в России, сообщили ТАСС в правозащитной организации "Агора".

"Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу ООО "Живая фотография", которое владеет сайтом для продвижения дизайнерских фотопостеров, заблокированным через 3 дня после начала блокировки в РФ мессенджера Telegram. Это произошло по причине того, что он использовал тот же IP-адрес, что и Telegram", - сообщили агентству.

17 июля 2018 года ООО "Живая фотография" подало административное исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием признать незаконной блокировку сайта Роскомнадзором и восстановить доступ к сайту. В иске говорилось, что один IP-адрес может использоваться для сотен разных доменных имен, не связанных между собой сайтов. 6 августа 2018 года Таганский суд отказал в удовлетворении исковых заявлений. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным и обоснованным.

После этого компания обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. По ее мнению, блокировка сайта "являлась вмешательством в право на свободное выражение мнения, которое включает в себя право свободно получать и распространять информацию". Как отмечается в жалобе, ООО "Живая фотография" "ни при какой степени разумной осмотрительности, даже обратившись за юридической консультацией, не имело возможности предвидеть возможность блокировки принадлежащего ему сайта".

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям. 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму, поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.