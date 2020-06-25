В ДТП в Башкирии погибли три человека

УФА, 25 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения автомобилей "Газель" и ВАЗ-2109 в Благоварском районе Башкирии. Об этом сообщил в Facebook начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

ДТП произошло в четверг на 1381-м км автодороги Самара - Уфа - Челябинск.

"25 июня в четвертом часу дня в Благоварском районе зарегистрировано сообщение о ДТП с тремя погибшими. По предварительным данным, столкнулись грузовая "Газель" и ВАЗ-2109. Есть информация о двух погибших мужчинах и одной женщине из легкового автомобиля", - написал Гильмутдинов.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.