Польша выдала России обвиняемого в заказном убийстве по указанию Паши Цветомузыки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Польши передали России Вячеслава Исминдирова, обвиняемого в совершении убийства в Красноярске в 1997 году по указанию криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"По версии следствия, в 1997 году на территории Красноярского края за распределение криминальных сфер влияния боролись несколько лиц, среди которых были Анатолий Артюшков и Вилор Струганов. Не позднее середины июля 1997 года Струганов решил убить Артюшкова. Не желая лично совершать убийство, он нашел исполнителей - своих знакомых Александра Живицу и Вячеслава Исминдирова. 21 июля 1997 года на автостоянке Исминдиров несколько раз выстрелил в Артюшкова", - сообщил Иванов.

В январе 2018 года Исминдирова задержали на территории Польши, но процесс принятия решения о выдаче шел до мая 2020 года. По словам Иванова, на протяжении 2018-2019 годов решение о выдаче рассматривалось в польских судах. "Российская сторона представила в компетентные польские органы значительное количество материалов и доказательств, подтверждающих вину Исминдирова", - отметил представитель Генпрокуратуры. Окончательное решение было принято министром юстиции Польши. В условиях пандемии коронавируса в России Исминдирова поместили в карантин.

Вилор Струганов, известный также как Паша Цветомузыка, родился в 1964 году в женской колонии города Мариинск Кемеровской области, где отбывала наказание его мать за хищение продуктов из столовой, которой она заведовала. Он был неоднократно судим. Последний приговор, 9 лет колонии, Красноярский краевой суд вынес в апреле 2015 года по обвинению в организации четырех убийств в 1990-х годах. В октябре того же года Верховный суд РФ ужесточил ему приговор до 10 лет лишения свободы.