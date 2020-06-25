Суд в Кирове приговорил к 15 годам колонии женщину, убившую двухлетнего сына

КИРОВ, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Кирове признал 30-летнюю женщину виновной в убийстве двухлетнего сына и отправил ее в колонию общего режима на 15 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Жительница Кировской области признана виновной в убийстве малолетнего сына, то есть преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

Тело двухлетнего ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир на улице Дружбы вечером 14 августа 2019 года. По подозрению в убийстве сначала был задержан 41-летний знакомый матери ребенка, который в момент совершения преступления был пьян, однако позднее в содеянном созналась 30-летняя мать малыша.

Суд установил, что женщина вместе с сыном была в гостях у знакомых, где компания употребляла спиртные напитки. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу и пытался открыть входную дверь, после чего мать схватила нож и несколько раз ударила мальчика по телу.