Суд продлил арест бывшему мэру Пятигорска Травневу по делу о превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Пятигорский городской суд продлил арест бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу, подозреваемому в превышении должностных полномочий, до 24 сентября, сообщили ТАСС в суде.

"Заключение под стражу решением суда продлено до 24 сентября", - сказал собеседник агентства.

В апреле следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении Травнева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным ведомства, чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке. Он расположен в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха. В середине июня в отношении Травнева за махинации с землей было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье.

Травнев трижды избирался главой Пятигорска, он был мэром в течение 11 лет. В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах. 17 апреля 2020 года его вновь назначили исполняющим обязанности главы Пятигорска, однако спустя шесть дней он написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место был назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов.