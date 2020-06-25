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СМИ: в Индии 83 человека погибли во время гроз

В Индийском метеорологическом бюро отметили, что в ближайшие три дня сильные дожди ожидаются в шести штатах, а также возможны наводнения

ТАСС, 25 июня. Число погибших в результате ударов молний при грозах в штате Бихар за последние сутки составило 83. Об этом в четверг со ссылкой на представителя местного департамента по борьбе с чрезвычайными ситуациями сообщило агентство "Синьхуа".

Как отметили в Индийском метеорологическом бюро, в ближайшие три дня сильные дожди ожидаются в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш, Бихар, Мегхалая, Сикким и Западная Бенгалия, также возможны наводнения. Власти штата Бихар обратились к администрациям округов с просьбой принять меры предосторожности.

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