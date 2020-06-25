Трамвайный вагон сошел с путей на Строгинском шоссе в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Четыре трамвайных маршрута временно изменены на северо-западе Москвы из-за схода трамвайного вагона с путей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"На Строгинском шоссе у дома 1 произошел сход трамвайного вагона, следовавшего по маршруту №30. В результате произошедшего никто не пострадал. Аварийные службы на месте, специалисты работают над восстановлением движения", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что маршруты трамваев №10, 15, 21, 30 временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы.