Прокуратура Москвы направила в суд дело соучастника мошенничества на $1,3 млн

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении соучастника вымогательства $1,3 млн за якобы прекращение находившегося в производстве следователей полиции уголовного дела. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 46-летний житель столицы обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и покушении на мошенничество. "По версии следствия, мужчина, действуя совместно с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления следственного департамента МВД России, завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму $310 тыс. (свыше 19 млн руб. по курсу ЦБ)", - сообщила представитель прокуратуры. Потерпевшему они заявили, что передадут деньги высокопоставленным должностным лицам следственного департамента МВД за принятие решения о прекращении уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области по факту мошенничества в отношении гендиректора коммерческой организации. Затем обвиняемый получил от другого потерпевшего за прекращение того же уголовного дела $20 тыс. часть от общей требуемой суммы - $1 млн ), но был задержан сотрудниками ФСБ.

Поскольку оказать влияние на ход и результаты расследования соучастники не могли, уголовное дело в отношении них было квалифицировано как мошенничество.

"В связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Расследование в отношении соучастников продолжается", - сообщила Нефедова. Уголовное дело будет направлению в Измайловский суд Москвы, обвиняемый содержится под домашним арестом.