На Украине открыли уголовное дело по факту вырубки лесов, что привело к наводнению

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по фактам массового уничтожения лесов, что, как считают следователи, привело к стихийному бедствию на территории западных областей Украины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

"Прокуратура Ивано-Франковской области по материалам Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в области начала уголовное производство по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам", - отметили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре уточнили, что дело возбуждено по статье головного кодекса Украины "массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу", что карается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

При этом в прокуратуре отметили, что на территории Прикарпатья выпало количество осадков сверх нормы, в результате чего погибли три человека, подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4 146 м берегового укрепления. "Это, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - добавили в пресс-службе.

По сообщению прокуратуры, продолжаются первоочередные следственные действия.

От наводнения больше всего пострадали Ивано-Франковская, а также Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области. В этих регионах массово уничтожается лес как для сбыта внутри страны, так и для нелегального экспорта, поскольку в стране действует мораторий на поставку леса за рубеж, введенный пять лет назад. В то же время вопрос о вывозе леса остается одним из наиболее острых в отношениях Украины с Евросоюзом. От Киева требовали отменить мораторий на экспорт необработанной древесины всех пород, кроме сосны.