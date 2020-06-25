Прокуратура проводит проверку по факту гибели трех детей в Подмосковье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту гибели трех детей в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В четверг в районе СНТ "Чайка" двое детей - четырех и пяти лет - утонули в котловане, заполненном водой. На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор Игорь Фокин. В этом же районе области сегодня утонул еще один ребенок.

"Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Солнечногорской городской прокуратуре", - сообщили в пресс-службе.

Надзор за процессуальной проверкой, проводимой следственным органом, обеспечивается.