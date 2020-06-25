Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки

ТАСС, 25 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Орловской областной коллегии адвокатов и начальника ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, 25 июня начальник колонии-поселения в Орловской области, находясь на работе, получил взятку в 150 тыс. рублей от адвоката. Взятка предназначалась для того, чтобы одного из осужденных не привлекли к ответственности за использование мобильного телефона, а также для содействия в его условно-досрочном освобождении. Преступление удалось выявить при содействии сотрудников УФСБ и УФСИН.