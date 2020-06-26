В Минске в ближайшее время снимут запрет на использование водопроводной воды для питья

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Неприятный запах в системе водоснабжения двух крупнейших районов Минска устранен, в ближайшее время будет снят запрет на использование водопроводной воды для питья. Об этом заявили в пятницу на предприятии "Минскводоканал".

"По всем показателям качества, по данным аккредитованной лаборатории УП "Минскводоканал", вода в распределительной сети города Минска соответствует санитарным правилам и нормам", - отмечается на сайте предприятия.

Там рассчитывают, что в самое ближайшее время запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены.

Почти 800 тысяч жителей 2-миллионного Минска в последние двое суток столкнулись с проблемой отсутствия в своих домах чистой питьевой воды. Проблема в двух наиболее населенных районах - Фрунзенском и Московским возникла еще в среду. Люди стали жаловаться, что из кранов идет неприятная по вкусу и запаху вода. Тогда представители предприятия "Минскводоканал" объяснили это тем, что в Минске установилась жаркая погода. Однако уже утром в четверг "Минскводоканал" официально ввел запрет на использование водопроводной воды для питьевых нужд.

Премьер-министр страны Роман Головченко поручил оперативно решить проблему, перебросив в Минск из других регионов страны специальный транспорт для подвоза чистой воды. В пострадавших жилых районах появились автоцистерны, к которым выстраивались огромные очереди из желающих набрать чистую воду. В магазинах активно раскупали бутилированную воду. В белорусской столице по-прежнему воду подвозят в цистернах подвозят по примерно 20 адресам.