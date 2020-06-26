СК возбудил два новых дела в отношении экс-зампредседателя кабмина Чувашии Аврелькина

ТАСС, 26 июня. Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин стал фигурантом двух новых уголовных дел. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по республике по материалам, представленным УФСБ России по Чувашской Республике, возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - министра экономического развития, промышленности и торговли республики 42-летнего Владимира Аврелькина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2017 года в Чебоксарах Аврелькин получил 2 млн рублей от Авага Ханеданяна за помощь в получении подконтрольной Ханеданяну строительной фирмой субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой аванса при заключении договора лизинга в рамках программы экономического развития города Канаша. Затем в ноябре 2018 года Аврелькин получил от него еще 1 млн рублей за покровительство и помощь в формировании у руководства региона благоприятного отношения к нему и подконтрольной ему организации. В обоих случаях Аврелькин не намеревался оказывать помощь Ханеданяну.

Преступления были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении Ханеданяна по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки", два эпизода) и ст. 159 УК РФ ("Мошенничество", четыре эпизода), в том числе по фактам совершения им в 2015-2018 годах мошеннических действий, повлекших причинение ущерба на общую сумму более 12,5 млн рублей. Ранее суд принял решение в отношении него о заключении под стражу. Кроме того, был наложен арест на многочисленное движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на него самого и на подконтрольных ему юридических, а также подставных физических лиц.

Аврелькин отбывает наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Ранее он был признан судом виновным по другому уголовному делу - по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").