СК возбудил уголовные дела по факту гибели трех детей в Подмосковье

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по факту гибели трех детей в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"За прошедшие сутки в Солнечногорском городском округе в результате утопления погибли три ребенка. По данным фактам следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в ГСУ.

В четверг в районе СНТ "Чайка" двое детей - четырех и пяти лет - утонули в основании фундамента недостроенного гаражного бокса. По предварительным данным, дети без присмотра катались на велосипедах. Следователи устанавливают собственников гаража и земельного участка.

В тот же день на территории СНТ в деревне Радищево в водоеме утонул 5-летний мальчик. Ребенок находился там с бабушкой, дедушкой и еще тремя детьми. Дети и бабушка плавали на надувном матрасе, во время игры матрас перевернулся, и мальчик ушел под воду. Дедушка прыгнул в водоем, чтобы вытащить внука, но найти его под водой не смог. Когда ребенка нашли и вытащили из пруда, была вызвана скорая помощь, но спасти мальчика не удалось.

В преддверии выходных ГСУ СК России по Московской области в очередной раз обращает внимание на участившиеся летом несчастные случаи с детьми, большая часть которых, заканчивается их гибелью, и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей.