Мать замурованного в бетон ребенка в Астрахани призналась в его убийстве

АСТРАХАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон в подвале дома, предъявили обвинение. Она рассказала следователям о том, что ударила спящего ребенка острой частью кисточки в голову, а затем несколько раз гантелей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в пятницу.

"Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, а потом нанесла один удар в область головы острой частью пластиковой кисточки и несколько ударов гантелью. От полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.