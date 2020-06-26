СК возбудил дело из-за перепланировки исторического здания в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после проверки перепланировки исторического здания в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации СК, в здании "Придворно-прачечного дома" были произведены строительно-монтажные работы по устройству нового входа в квартиру. Для этого пока неустановленные лица разобрали подоконник на первом этаже.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин после появления в СМИ сюжета о перепланировке в здании поручил следователям провести проверку. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

По данным открытых источников, "Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением" и "Новый придворно-служительский дом" на набережной Фонтанки входят в состав комплекса Главного дворцового управления. Здания строились в XVIII-XIX вв. В начале 2000-х годов здания были включены в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.