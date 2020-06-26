Суд приговорил черного риелтора из Архангельска к пожизненному сроку

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Архангельский областной суд приговорил Дениса Якушина, обвиняемого в убийстве, мошенничестве и других преступлениях для завладения недвижимостью, к пожизненному сроку в колонии особого режима, а его сообщницу Ирину Федорову - к 10 годам лишения свободы. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"По совокупности преступлений Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе отметили, что Якушин в составе организованной группы в Архангельске в период с августа 2013 года по март 2015-го совершал незаконные сделки по продаже квартир, в результате которых граждане утрачивали права на жилые помещения, а также лишались денежных средств от их реализации.

"Тех, кто оказывал сопротивление противоправным действиям, злоумышленники убили", - поясняется в сообщении.