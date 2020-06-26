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В Волгограде студент из Египта утонул, спасая товарища

СК проводит доследственную проверку

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Студент одного из волгоградских вузов, гражданин Египта, спасая товарища, утонул в Волге. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.

"ЧП случилось вечером 24 июня. По предварительным данным, компания студентов из Египта - два парня и две девушки - прогуливалась по набережной у стадиона "Волгоград Арена". Когда один молодой человек поскользнулся на бетонной плите и упал в Волгу, его товарищ нырнул в воду и сумел его вытолкнуть на берег. Однако его самого унесло течение, и в том месте его друзья уже физически не смогли оказать ему помощь, там набережная ограждена. Сам спастись 18-летний студент не смог и утонул", - рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой примут решение: возбуждать уголовное дело или нет.

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