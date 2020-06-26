Бывшего начальника управления строительства Мордовии заподозрили во взяточничестве

ТАСС, 26 июня. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства Республики Мордовия и бывшего директора ООО "СДС - Управление строительства" по фактам взяточничества, сообщается в пятницу на сайте регионального управления СК РФ.

"В отношении бывшего начальника управления капитального строительства возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), в отношении бывшего директора ООО "СДС - Управление строительства" - ч. 4, 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2010 по 2013 год начальник управления капитального строительства получил от бизнесмена взятку в виде имущества и выполнения строительных работ на двух земельных участках в Лямбирском районе на сумму не менее 500 тыс. рублей. Кроме того, с конца 2013-го по январь 2015 года он же получил взятку путем выполнения ремонтных работ в квартире сына на сумму не менее 2 млн рублей. Как полагает следствие, взятки передавались за лоббирование интересов строительной организации при заключении госконтрактов и отказ от претензионной работы по взысканию неустойки при нарушении сроков исполнения работ.

Ранее в отношении бывшего начальника управления и бывшего директора компании уже было возбуждено дело о взятке, которая была передана в виде комплектов мебели на сумму более 1 млн рублей.