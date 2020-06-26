Суд отпустил жителя Ленобласти, который приковал ребенка к батарее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области отказал следователям в ходатайстве заключить местного жителя под стражу, которого задержали за то, что он приковал ребенка к батарее. Об этом сообщили в Ленинградском облсуде.

На этой неделе в Ленинградской области СК задержал мужчину и возбудил в отношении него уголовное дело.

"В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя деревни Меньково Гатчинского района Ленобласти 1967 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего"), отказано. Мужчина освобожден в зале суда", - говорится в сообщении на сайте суда. Решение вынес Гатчинский городской суд.

По данным следствия, задержанный в воспитательных целях нанес несколько ударов ремнем своему 10-летнему сыну, после чего надел на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления. Со слов ребенка, отец удерживал его в таком состоянии несколько дней.