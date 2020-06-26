Мосгорсуд до 30 августа продлил арест братьям Магомедовым

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 30 августа срок ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста в отношении обвиняемых, установив им срок меры пресечения до 30 августа", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что защита Зиявудина Магомедова попросила следствие о его переводе в профильную клинику в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, у бизнесмена оно проходило в легкой форме. Врачи медсанчасти СИЗО "Матросская тишина", куда он был помещен на время лечения, заявили, что угрозы жизни Магомедова нет. Следствие отказало защите, и он снова находится в СИЗО. "Официально пишут, что выздоровел, но он похудел на 15 кг, очень слаб", - уточнила ТАСС адвокат Виктория Цилюрик.

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Магомедовых, а также другого фигуранта дела - экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам. Московскими судами наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, недвижимость и доли в уставных капиталах юридических лиц.