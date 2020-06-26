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Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой на севере Москвы

Инцидент произошел на Левобережной улице

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию и устанавливает обстоятельства конфликта со стрельбой на Левобережной улице на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером поступила информация о том, что в районе дома 11 на Левобережной улице произошел конфликт с дракой, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов. На место для проверки выехали сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что информация о конфликте на Левобережной улице проверяется, не уточнив подробности.

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Россия
Два человека задержаны после конфликта на севере Москвы
Инцидент произошел на Левобережной улице
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