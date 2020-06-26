Полицейские разняли устроивших драку из-за земли жителей соседних сел в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции разняли жителей соседних сел Старый Сивух и Цилитль в Гумбетовском районе Дагестана, которые устроили драку из-за земельного спора. Об этом сообщается на сайте администрации района.

"В селе Старый Сивух, земли которого находятся на балансе Минимущества Дагестана как земли сельскохозяйственного назначения, 26 июня 2020 года произошел инцидент с участием представителей сивухцев и цилитлинцев (жители соседнего села Цилитль - прим. ТАСС). Сотрудники полиции разняли устроивших драку. Работники ОМВД России по Гумбетовскому району дежурят на месте, также полиция ведет работу по привлечению к ответственности зачинщиков инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Гумбетовского района "призывает цилитлинцев и сивухцев к добрососедству".

"Жители Гумбета (Гумбетовского района - прим. ТАСС) всегда отличались мужеством, трудолюбием, гостеприимством, взаимовыручкой, готовностью помочь друг другу. Добрососедство - традиция народов Дагестана, перешедшая к нам от славных предков. <...> Администрация Гумбетовского района принимает все меры для налаживания доброжелательных отношений между цилитлинцами и сивухцами, руководство района и далее будет продолжать работу по урегулированию ситуации", - сообщается в тексте.

Гумбетовский район находится в горной части Дагестана и граничит с Чечней. В состав района входят 27 населенных пунктов, объединенных в 15 сельских муниципальных образований, с населением более 24 тыс. человек. Традиционно гумбетовцы занимаются скотоводством и садоводством и успешно развивают эти отрасли, сообщается на сайте администрации района.