Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

ОТТАВА, 27 июня. /ТАСС/. Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом в пятницу говорится в сообщении Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Twitter.

"Сегодня на заседании Совета ICAO Иран сообщил, что черные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля", - сказали в организации.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе и Канады. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.