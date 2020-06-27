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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

Самолет потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана

ОТТАВА, 27 июня. /ТАСС/. Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом в пятницу говорится в сообщении Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Twitter.

"Сегодня на заседании Совета ICAO Иран сообщил, что черные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля", - сказали в организации.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе и Канады. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

Теги
ИранФранцияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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