Жалоба на приговор экс-главе столичного СК Дрыманова будет рассмотрена в августе-сентябре

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты на приговор экс-главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, в котором содержится фактическая ошибка, в августе или сентябре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главного следователя столицы Денис Кобелев.

"Жалоба на приговор Дрыманову и другим фигурантам этого уголовного дела подана, ее рассмотрят в августе или в сентябре", - сказал он.

Ранее адвокат Андрей Гривцов, защищавший на процессе экс-главу УСБ СК РФ Михаила Максименко, сообщил ТАСС, что судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который рассматривал дело Дрыманова, ошибся в тексте приговора, указав, что подсудимые состояли в преступной группе, которая причастна к сбыту наркотиков. В пресс-службе Мосгорсуда информацию об ошибке в тексте приговора прокомментировать пока не смогли, отметив, что публикации текст приговора не подлежит, поскольку материалам дела присвоен гриф "секретно".

Мосгорсуд 18 марта приговорил бывшего главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова. Экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко по совокупности получил 14 лет лишения свободы, экс-глава управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко осужден на 10 лет лишения свободы.