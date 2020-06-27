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Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе

Для их поисков привлечен вертолет Ми-8

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу.

"Поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми. Для поиска плавсредства организованы поисково-спасательные работы. Организовано применение авиации МЧС России (вертолет Ми-8)", - говорится в сообщении ведомства.

В поисках задействованы 14 человек и шесть единиц техники.

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РоссияКраснодарский край
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