В Минске сняли запрет на использование водопроводной воды для питья

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Санитарно-гигиеническая служба сняла запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух крупнейших районах на западе Минска. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава Белоруссии.

Почти 800 тысяч жителей 2-миллионного Минска в последние четверо суток столкнулись с проблемой отсутствия в своих домах чистой питьевой воды. Граждане, проживающие во Фрунзенском и Московском районах, стали жаловаться, что из кранов идет неприятная по вкусу и запаху вода.

"Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты. Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме", - сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр страны Роман Головченко поручил оперативно решить проблему, перебросив в Минск из других регионов страны специальный транспорт для подвоза чистой воды. Решение вопроса взял под контроль президент Александр Лукашенко. Все эти дни в данные районы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить.

Городские власти в качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривают проблему с водоводом №3, где около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему. После выявления проблемы водовод отключили, водоснабжение осуществляется по водоводам №1 и №2.