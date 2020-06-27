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В Новой Москве из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за задымления

Инцидент произошел в Троицком административном округе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Около 200 человек эвакуированы из торгового центра в Троицком административном округе Москвы из-за задымления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В Троицке по адресу ул. Городская, вл. 6 поступило сообщение о задымлении в административном здании. В ходе разведки было установлено, что из-за аварийной работы генератора появился небольшой дым. Пожара нет. Обстановка спокойная. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что из здания эвакуировали около 200 человек.

Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу находится торговый центр.

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