На газовой скважине вблизи населенного пункта в Краснодарском крае ликвидировали утечку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Подразделения МЧС России приняли участие в ликвидации утечки газа, произошедшей на газовой скважине в районе хутора Ханьков в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в управлении МЧС России по региону.

"В 23:20 мск 27 июня в муниципальном образовании Славянский район, в районе хутора Ханьков, произошла разгерметизация запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины (без горения). В 09:40 мск 28 июня, по информации диспетчера, утечка газа на скважине устранена, угрозы чрезвычайной ситуации нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации утечки приняли участие 85 человек, было задействовано 20 единиц техники, в том числе 25 человек и шесть единиц техники МЧС России. Специалисты провели работы по глушению скважины водяным столбом и глиняной смесью для снижения давления. Производится установка запорной арматуры.

По решению главы Анастасиевского сельского поселения из хутора Ханьков были отселены два человека из-за возможной угрозы, отметили в краевом управлении МЧС России.