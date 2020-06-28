В Калининградской области задержали гражданина Болгарии за нарушение границы с Польшей

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Гражданин Болгарии незаконно пересек границу между Россией и Польшей и задержан пограничниками в Калининградской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

"26 июня 2020 года 37-летний гражданин Болгарии следовал с территории Польши в сторону России и осуществил незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в районе населенного пункта Мамоново Калининградской области. В результате своевременных действий пограничного наряда нарушитель обнаружен и задержан", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства пересечения границы. За совершенное правонарушение иностранцу грозит наказание в соответствии с российским законодательством, сообщили в погрануправлении.