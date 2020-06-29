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Два человека погибли в аварии на МКАД

В районе аварии затруднено движение

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на 7-м километре МКАД в Москве, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На 7-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В связи с ДТП затруднено движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе аварии. "МКАД, 7-й километр, внешняя сторона: движение транспорта затруднено из-за ДТП", - сообщается на странице Московского транспорта в Twitter.

В новость внесены изменения (06:43 мск) - добавлены подробности.

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