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Reuters: вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане

Вооруженные люди совершили нападение на здание фондовой биржи в Пакистане - Рейтер.

В центре Москвы задержали охранника магазина, ранившего в драке человека ножом
Начата доследственная проверка
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