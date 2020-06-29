Возгорание в технопарке "Орбита-2" в Москве ликвидировано

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в здании технопарка "Орбита-2" в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В здании торгово-офисно-складского центра произошло возгорание в тепловом пункте тепловой изоляции труб на площади 10 кв. м. Оно было ликвидировано. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Ранее о возгорании ТАСС сообщал источник в экстренных службах. По его данным, была проведена эвакуация.

По данным из открытых источников, в здании технопарка находится отель Hampton by Hilton Moscow Strogino и несколько министерств Московской области.