СМИ: Изабель душ Сантуш заявила, что ей отказывают в правосудии в Анголе и Португалии

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш заявила в понедельник, что ей отказано в правосудии в рамках дела по обвинениям в коррупции. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

"Суды Анголы и Португалии отклонили мою апелляцию на том основании, что она не была ими получена вовремя, - цитирует агентство Изабель душ Сантуш. - Мне отказали в правосудии ангольские и португальские суды".

В минувшем марте по решению лиссабонского суда на территории Португалии были арестованы все активы Изабель душ Сантуш. Данный шаг был сделан после поездки генерального прокурора Анголы Хелдера Питта Гроса в Лиссабон в конце минувшего января. В Португалии он провел серию встреч, в том числе с генпрокурором Португалии, и проинформировал его о деталях действий в отношении Изабель душ Сантуш, а также обратился с просьбой о содействии в расследовании ее финансовых операций на территории Португалии. По словам Хелдера Питта Гроса, финансовые средства, которые дочь бывшего ангольского президента использовала в Португалии, были, по мнению Луанды, незаконным образом вывезены из Анголы.

В декабре 2019 года решением суда провинции Луанда активы компаний и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга, конголезского бизнесмена Синдика Доколо, были в Анголе арестованы. По данным Генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Сама Изабель душ Сантуш в конце 2017 года покинула Анголу. Генпрокуратура настаивает на ее возвращении на родину для сотрудничества с правосудием.

На минувшей неделе Хелдер Питта Грос не исключил варианта выдачи международного ордера на арест Изабель душ Сантуш по причине ее неявки в ангольский суд.