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Пожар в драмтеатре Владимира потушен

Площадь возгорания составила 500 кв. м

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в здании Владимирского академического театра драмы потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"Пожар в драмтеатре полностью ликвидирован в 19:05", - сказали в пресс-службе.

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Сообщение о возгорании в задней части здания областного драмтеатра поступило в понедельник оперативному дежурному ГУ МЧС региона в 16:08 мск. Изначально площадь возгорания составляла 50 кв. метров, очаг находился в фойе на первом этаже, позже площадь увеличилась до 500 кв. метров, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате электромонтажных работ в здании театра. Рабочие пытались потушить пламя самостоятельно, в результате один из них (мужчина 1969 г. р.) с ожогами был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. 

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