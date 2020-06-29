Пожар в драмтеатре Владимира потушен

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в здании Владимирского академического театра драмы потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"Пожар в драмтеатре полностью ликвидирован в 19:05", - сказали в пресс-службе.