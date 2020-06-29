Пожар в драмтеатре Владимира потушен

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в здании Владимирского академического театра драмы потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
"Пожар в драмтеатре полностью ликвидирован в 19:05", - сказали в пресс-службе.
Сообщение о возгорании в задней части здания областного драмтеатра поступило в понедельник оперативному дежурному ГУ МЧС региона в 16:08 мск. Изначально площадь возгорания составляла 50 кв. метров, очаг находился в фойе на первом этаже, позже площадь увеличилась до 500 кв. метров, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате электромонтажных работ в здании театра. Рабочие пытались потушить пламя самостоятельно, в результате один из них (мужчина 1969 г. р.) с ожогами был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи.