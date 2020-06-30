Следователи возбудили дело против главы управления Росимущества в Магаданской области

ТАСС, 30 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Магаданской области за хищение бюджетных средств, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"Установлен факт хищения средств федерального бюджета России в размере 143 тыс. руб. руководителем территориального управления под видом компенсации расходов на служебную командировку в Москву в 2019 году. На основании собранных прокуратурой материалов проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения"), - говорится в сообщении.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры. Максимальное наказание по статье "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения" предусматривает штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы от 2 до 6 лет.