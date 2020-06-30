Пожар в ангарах в Санкт-Петербурге локализовали

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожар в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 2,3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в промзоне в Санкт-Петербурге локализован на 2 300 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Ранее ГУ МЧС по городу сообщило, что горят два металлических ангара. В 06:25 из-за угрозы распространения на соседние ангары ранг пожара был повышен до №3.

В МЧС уточнили, что горят металлические ангары 15х30, 30х60 по всей площади и половина ангара 5х30" по адресу Пискаревский проспект, 150 корпус 2.