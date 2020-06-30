Около 13 тыс. человек остались без газа в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Села Каякент и Усемикент с населением около 13 тыс. человек в Каякентском районе Дагестана отключены от газоснабжения в связи с утечкой на газопроводе среднего давления, сообщает региональное управление МЧС.

"В 10:20 мск 30 июня от диспетчера ЦДС ООО "Газпром газораспределение Дагестан" поступила информация о том, что в Каякентском районе в селе Каякент на межпоселковом газопроводе среднего давления 3-й категории диаметром 159 мм в результате коррозионного повреждения была обнаружена утечка газа на сварном шве. Авария была локализована закрытием задвижки. Всего в зону отключения попали 2 666 абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами эксплуатационной газовой службы Каякентского района. "Время завершения аварийно-восстановительных работ запланировано на 17:00 мск 30 июня", - заключили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Дагестан", в зону отключения попали два населенных пункта Каякентского района - села Каякент (около 11 тыс. человек) и Усемикент (более 2 тыс. человек).